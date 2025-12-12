ACCADDE OGGI: 12 Dicembre 1970, si apprende della tragica scomparsa del promettente terzino del Catania Limena

Luciano Limena morto per un incidente stradale a 22 anni

Nella notte tra l’11 ed il 12 Dicembre 1970, sulla litoranea Catania-Acicastello perde la vita Luciano Limena, terzino sinistro rossazzurro di grandi prospettive, all’età di 22 anni. Il giovane atleta, cresciuto nelle giovanili del Torino che ai piedi dell’Etna ha totalizzato oltre 70 presenze siglando un gol, ha perduto il controllo della sua auto in una curva ed è andato a schiantarsi contro un masso.

Raccolto e trasportato subito all’ospedale Garibaldi, il giocatore vi è giunto in stato di arresto cardiaco con una vasta apertura nella volta cranica. Sono stati compiuti tutti i tentativi di rianimazione, ma invano. Era un pilastro della squadra etnea, idolo dei tifosi, giocatore vigoroso e valoroso, ragazzo semplice e di poche parole, un po’ timido e introverso ma mostrava in campo una grinta insospettabile.

Da ricordare la partecipazione alla Coppa Europa Centrale, meglio conosciuta come Mitropa Cup. Il Catania scese in campo con il lutto al braccio in occasione della partita disputata a Bologna, persa 2-0 con reti di Bulgarelli e Savoldi. Telegrammi di cordoglio giunsero da quasi tutti i presidenti di Serie A, migliaia di catanesi si riunirono ai funerali insieme con il patron Angelo Massimino, l’A.D. Salvatore Costa, allenatori e giocatori del Catania, i familiari del ragazzo giunti da Torino, calciatori e dirigenti di parecchie società italiane.

Recentemente si è proceduto con l’installazione di una targa in sua memoria di fronte al civico 37 di via Angelo Musco, il punto dove è accaduto l’incidente ed era in precedenza presente una croce.

