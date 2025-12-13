ACCADDE OGGI: 13 dicembre 1998, Catania a Messina “vestito” dai tifosi rossazzurri

13 dicembre 1998. Proseguì il momento favorevole al Catania di Piero Cucchi, in Serie C2, raccogliendo un buon pareggio nel derby di Messina. 0-0, match equilibrato che rappresentò l’ottavo risultato utile consecutivo per i rossazzurri (cinque vittorie nelle gare precedenti), proseguendo la stagione con poche sconfitte e concludendo il campionato in vetta alla classifica, appena un punto sopra il Messina: tra i principali protagonisti etnei Pietro Tarantino (rossazzurro con il maggior numero di presenze) e Francesco Passiatore (autore di 8 gol).

Curiosità: la formazione dell’Elefante scese in campo con le maglie “prestate” dai tifosi catanesi presenti nell’impianto sportivo messinese. Furono 4mila i sostenitori rossazzurri al seguito. A commento dell’episodio riportiamo le parole di Ciccio Bifera, allora portiere del Catania, ai nostri microfoni: “Noi partimmo con la seconda maglia che però era molto simile alla loro. Nonostante in quel caso toccasse ai padroni di casa cambiare la casacca, la società giallorossa non lo fece. Avremmo rischiato di non poter giocare la partita e perdere a tavolino ma in nostro aiuto corsero i tifosi che dagli spalti ci lanciarono le loro maglie rossazzurre. Credo che questa sia stata una cosa mai vista prima ed assolutamente indimenticabile”.

Gennaro Monaco raccontò, invece, a ‘La Sicilia’: “Andammo con i magazzinieri Pippo Fleres e Franco Gravagno sotto il settore dei nostri tifosi a chiedere aiuto. Piovvero in campo un centinaio di maglie, qualcuno restò anche a torso nudo. Fu un gesto dal valore storico e affettivo inestimabile“.

Alessandro Cicchetti aggiunse: “Eravamo carichi a mille e sereni. Quella era una squadra di carattere che non se la faceva passare. Corino, pronti via, mise due dita negli occhi a Manca. Monaco e Torino se le diedero di santa ragione e furono espulsi. Giocarono anche quelli del Messina duri e per vincere. Ci annientammo con calcio e calci, le entrate dure erano tollerate molto più di oggi. A momenti ci cascava il mondo addosso quando ci hanno detto che rischiavamo di perdere la partita. I tifosi vennero in soccorso. Quel lancio di maglie dalla tribuna fu uno spettacolo assoluto, ho ancora i brividi a rivivere quella scena. Ricostruimmo ogni numero con i cerotti, non c’era la numerazione di oggi”.

