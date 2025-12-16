martedì, 16 Dicembre 2025
ACCADDE OGGI – 16 Dicembre 2022, scomparsa di Mihajlovic: “Non è più con noi ma sarà sempre in noi”

Il 16 dicembre 2022 ci lasciava Sinisa Mihajlovic, scomparso all’età di 53 anni a causa di una brutta bestia, la leucemia. Notizia che ha addolorato profondamente il mondo del calcio e chiunque conoscesse l’ex allenatore del Catania. Nell’anniversario della sua scomparsa ci piace riportare il comunicato emesso tre anni fa dalla società rossazzurra in sua memoria. In quella sede il Catania richiese l’autorizzazione ad apporre il lutto al braccio sulle maglie dei calciatori della prima squadra e ad osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio di Catania-Trapani, per ricordare un grande uomo e allenatore nello stadio in cui è stato protagonista:

“Siniša Mihajlović non è più con noi ma sarà sempre in noi, che ameremo ancora e per tutto il tempo del ricordo e della vita il suo esempio di smisurato coraggio, profonda umanità, sano entusiasmo, puro amore per il calcio. Giunse a Catania nel dicembre 2009, a lui si chiedeva un’impresa: risollevare le sorti dell’ultima in classifica, della più seria candidata alla retrocessione.

E fu “Miracolovic”: salvezza anticipata ed esaltanti vittorie, sul campo della Juventus e all’Olimpico contro la Lazio, poi il 12 marzo 2010 in rimonta sotto la pioggia contro l’Inter del Triplete e nel derby col Palermo. Il suo carisma era la prima forza di quel Catania. Catania ti amerà ancora, mister, e noi ti ringrazieremo sempre per aver vissuto momenti epici”.

