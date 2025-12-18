ACCADDE OGGI: 18 Dicembre 2011, Lodi e Maxi Lopez stendono il Palermo. Ne fa le spese l’allenatore…

18 dicembre 2011, Serie A. Reduce da tre sconfitte casalinghe consecutive fra campionato e Coppa Italia, il Catania ritrova il feeling con la vittoria al “Massimino” e lo fa nella partita più importante della stagione, il derby col Palermo. I rossazzurri aggrediscono sin dalle prime battute, schiacciando un Palermo in difficoltà di formazione per le tante assenze nella propria metà campo: il bombardamento verso la porta di Benussi produce il gol al 32′, quando Lodi pennella una punizione spettacolare che toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali.
Nella ripresa Mangia inserisce Pinilla ma la musica non cambia: il Catania resta padrone del gioco e al 61′ trova il gol della sicurezza grazie al rigore concesso per una trattenuta di Silvestre (fischiatissimo l’ex rossazzurro, ndr) ai danni di Maxi Lopez. Lo stesso attaccante s’incarica della battuta e dal dischetto supera Benussi per il 2-0. Terzo ko consecutivo per la formazione rosanero, scavalcata dal Catania in classifica. Ne fa le spese Devis Mangia, esonerato a conferma della maledizione etnea in fatto di tecnici esonerati a seguito di risultati negativi per il Palermo nei derby.
VIDEO: gli highlights del derby
Tabellino partita
CATANIA (4-3-2-1): Andujar; P.Alvarez, Legrottaglie, Bellusci, Marchese; Almiron (30′ st Sciacca), Lodi, Delvecchio; Gomez, Barrientos (35′ st Ricchiuti); Maxi Lopez 7 (22′ st Bergessio). A disp.: Campagnolo, Capuano, Izco, Catellani. All.: Montella
PALERMO (4-4-1-1): Benussi; Balzaretti, Silvestre, Migliaccio, Mantovani (19′ st Lores Varela); E.Alvarez (38′ st Budan), Della Rocca, Barreto, Bertolo; Ilicic; Miccoli (1′ st Pinilla). A disp.: Brichetto, Aguirregaray, Cetto, Simon. All.: Mangia
Arbitro: Damato
Marcatori: 32′ Lodi, 16′ st rig. Maxi Lopez
Ammoniti: Almiron, Delvecchio, Bellusci (C), Della Rocca, Pinilla, Barreto, Bertolo, Silvestre (P)
