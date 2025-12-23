ACCADDE OGGI: 23 Dicembre 1956, vittoria al cardiopalma contro il Parma

23 dicembre 1956. Il Catania allenato da Gipo Poggi centra il quinto risultato utile consecutivo nel campionato di Serie B. Allo stadio “Cibali” i rossazzurri piegano il Parma nel contesto di una partita emozionante, decisa nei minuti finali. Il primo gol porta la firma di Luigi Origgi per il vantaggio catanese siglato al 53’ trasformando un calcio di rigore concesso dal Sig. De Robbio di Torre Annunziata.

Una rete che dà fiducia al Catania e sembra spianare la strada verso la vittoria dei padroni di casa. Invece al minuto 84 succede che la formazione ospite perviene al pareggio. E’ Bruno Alfier a regalare al Parma la gioia dell’1-1. Gli etnei non ci stanno e reagiscono immediatamente, alla ricerca della seconda marcatura. Il Parma prova a difendere a denti stretti il risultato di parità, soffre la spinta offensiva di un Catania che gioca con il cuore. La generosità dei rossazzurri viene premiata al 88’ con la rete messa a segno da Mauro Bicicli che manda in ecstasy i compagni, combattivi fino alla fine. Esauriti i minuti di recupero, per l’Elefante arriva il momento di festeggiare il prezioso e meritato successo, mantenendo l’imbattibilità casalinga.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***