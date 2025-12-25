ACCADDE OGGI: 25 dicembre 1935, Catania batte Palermo nel primo derby ufficiale

25 dicembre 1935. Catania e Palermo si affrontano per la prima volta in una competizione ufficiale. Derby di scena nei sedicesimi di finale di Coppa Italia al Campo dei Cent’anni di piazza Esposizione. Palermo militante in Serie A, mentre il Catania allenato da Géza Kertész partecipa al suo secondo campionato di B.

Sulla carta la squadra ospite è favorita, essendo di categoria superiore e schierando la migliore formazione possibile. Invece furono sorprendentemente gli etnei a riuscire a spuntarla. Partita che si concluse con il risultato di 1-0, decisivo il calcio di punizione di pregevole fattura battuto da Erasmo Franzoni al minuto 25. Vittoria storica nel primo derby di Sicilia contro il Palermo per il Catania, che concluderà la stagione all’ottavo posto, cinque punti sopra il gruppo delle dodicesime (quattro squadre) che spareggiarono per la salvezza. Il Palermo, invece, retrocesse in Serie B.

