ACCADDE OGGI: 26 dicembre 1948, continua a vincere il Catania di Bánás

26 dicembre 1948. Sesto risultato utile consecutivo per il Catania del Presidente Giuseppe Barreca con in panchina l’ungherese József Bánás. Avversaria lo Stabia al “Cibali”, match arbitrato dal sig. Salvatore Fidomanzo di Messina. Al termine di una partita non semplice, furono i colori rossazzurri ad imporsi di misura. Decisiva la rete siglata da Bruno Porcelli (attaccante che vestì la maglia del Catania per due stagioni mettendo a segno 12 gol).
In quella fase del campionato di Serie C1, da un mese Bánás sostituiva in panchina mister Giovanni Degni, che pagò a carissimo prezzo la clamorosa sconfitta per 5-1 sul campo dell’Arsenale Messina, club peloritano attivo esclusivamente nel corso degli anni ’40. Il campionato si concluse con 45 punti al primo posto in condominio con l’Avellino. Gli irpini vinsero lo spareggio ma, successivamente, vennero declassati in ultima posizione per un illecito sportivo nella partita Avellino-Stabia. Il Catania ottenne così la tanto agognata promozione ritrovando dopo nove anni la B.
