ACCADDE OGGI: 27 dicembre 1942, continua a dominare il Catania di Frisoni

Salto indietro nel tempo. 27 dicembre 1942: il Catania, allora avente la denominazione sociale di Associazione Fascista Calcio Catania, conquista la sesta vittoria consecutiva piegando con un rotondo 6-0 la resistenza della Nissena. Striscia caratterizzata dalla realizzazione di ben 38 gol all’attivo e solamente 2 al passivo.

Una grande squadra, quella allenata da Berardo Frisoni con Ottavo Teghini presidente. Il Catania prese parte al campionato di Serie C. Il centravanti Marco Romano siglò qualcosa come 26 gol in 17 partite, dopo aver vinto per due stagioni il titolo di cannoniere in B tra le fila di Comense e Novara. Numeri decisamente importanti. Il campionato fu una passeggiata per il Catania, che dominò in lungo e in largo. All’inizio di aprile partì il girone finale e, dopo il pareggio a Terni, purtroppo gli etnei furono costretti ad interrompere la stagione perchè la città di Catania venne bombardata. Numerose le vittime, altrettanti i feriti nel periodo storico della Seconda Guerra mondiale. Quella squadra, comunque, merita di essere ricordata per avere suscitato tanti entusiasmi negli sportivi etnei.

