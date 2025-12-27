sabato, 27 Dicembre 2025
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 27 dicembre 1942, continua a dominare il Catania di Frisoni
AmarcordCatania NewsAccadde oggiLega ProPrimo Piano

ACCADDE OGGI: 27 dicembre 1942, continua a dominare il Catania di Frisoni

Redazione
By Redazione
0
1274
Berardo Frisoni

Salto indietro nel tempo. 27 dicembre 1942: il Catania, allora avente la denominazione sociale di Associazione Fascista Calcio Catania, conquista la sesta vittoria consecutiva piegando con un rotondo 6-0 la resistenza della Nissena. Striscia caratterizzata dalla realizzazione di ben 38 gol all’attivo e solamente 2 al passivo.

Una grande squadra, quella allenata da Berardo Frisoni con Ottavo Teghini presidente. Il Catania prese parte al campionato di Serie C. Il centravanti Marco Romano siglò qualcosa come 26 gol in 17 partite, dopo aver vinto per due stagioni il titolo di cannoniere in B tra le fila di Comense e Novara. Numeri decisamente importanti. Il campionato fu una passeggiata per il Catania, che dominò in lungo e in largo. All’inizio di aprile partì il girone finale e, dopo il pareggio a Terni, purtroppo gli etnei furono costretti ad interrompere la stagione perchè la città di Catania venne bombardata. Numerose le vittime, altrettanti i feriti nel periodo storico della Seconda Guerra mondiale. Quella squadra, comunque, merita di essere ricordata per avere suscitato tanti entusiasmi negli sportivi etnei.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Bruzzaniti-Catania, accordo verbale anche con il Pineto
Articolo successivo
MERCATO: Carriero verso la Salernitana, il Catania lo considerava fra le alternative a centrocampo
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

MERCATO: Gyabuaa, duello Mantova-Catania. Trattativa sta per entrare nel vivo

Redazione - 0
Forte interessamento del Catania per Emmanuel Gyabuaa. Il calciatore di 24 anni resta un nome caldo per il centrocampo rossazzurro, un obiettivo primario per...

SERIE C: squadra vincente girone C, le quote dei bookmakers

QUI CATANIA (video): tutti i gol del girone d’andata

MERCATO: Carriero verso la Salernitana, il Catania lo considerava fra le alternative a centrocampo

MERCATO: Bruzzaniti-Catania, accordo verbale anche con il Pineto

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency