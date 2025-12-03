mercoledì, 3 Dicembre 2025
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 3 dicembre 2006, Catania in zona Champions pareggiando in rimonta
Accadde oggiAmarcordCalcio CataniaMultimediaVideoPrimo PianoSerie A

ACCADDE OGGI: 3 dicembre 2006, Catania in zona Champions pareggiando in rimonta

Redazione
By Redazione
0
5373

L’Ascoli guidato dall’ex rossazzurro Sonetti spreca l’occasione di vincere la sua prima partita in campionato e, in vantaggio per 2-0 all’intervallo grazie alla doppietta di Bjelanovic, si fa raggiungere nella ripresa dalle reti del Catania firmate dal difensore Lorenzo Stovini e dal bomber Gionatha Spinesi. Etnei che mollano, avendo il merito di rimanere in gara e di credere fino in fondo nella possibilità di portare a casa un risultato positivo.

Un tempo per uno, ma la differenza la fanno i cambi. Perdenti gli ingressi di Giampà e Pecchia nell’Ascoli, vincente l’entrata di Millesi fra gli etnei con un pregevole assist per Spinesi. Da registrare la respinta, ad opera di Pantanelli, di un rigore calciato da Fontana in avvio di gara. Per il Catania quello ottenuto al “Cino e Lillo Del Duca” rappresenta un punto prezioso perchè consente all’undici di Pasquale Marino di agganciare momentaneamente al quarto posto, a quota 20 punti, zona Champions League. Era il 3 dicembre 2006.

VIDEO: gli highlights della partita

TABELLINO PARTITA

ASCOLI: Pagliuca, Cudini, Pecorari, Nastase, Minieri, Fontana, Fini, Zanetti (13′ st Pecchia), Boudianski, Guberti (1′ st Giampà), Bjelanovic (45′ st Paolucci). In panchina: Eleftheropoulos, Skela, Perrulli, Vastola. Allenatore: Sonetti. 

CATANIA: Pantanelli, Silvestri, Sottil, Stovini, Lucenti, Baiocco, Edusei (28′ st Millesi), Caserta, Colucci, Spinesi, Del Core (37′ st Izco). In panchina: Polito, Sardo, Minelli, Morimoto, Cesar. Allenatore: Marino. 

ARBITRO: Pieri di Lucca. 

RETI: 11′ pt Bjelanovic, 39′ pt Bjelanovic, 8′ st Stovini, 34′ st Spinesi. 

NOTE: all’11’ pt Pantanelli respinge il rigore di Fontana. Ammoniti: Minieri, Caserta, Lucenti, Bjelanovic, Edusei, Fontana, Boudianski. Angoli: 4-4. Recuperi: 5′ pt e 3′ st. 

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
FIORELLO riceve in dono la maglia del Catania: “Matri mia, troppo bella! Grazie di cuore”
Articolo successivo
SERIE C: Allegretto e Casasola nella Top 11 della 16/a giornata di TuttoC
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency