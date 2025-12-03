ACCADDE OGGI: 3 dicembre 2006, Catania in zona Champions pareggiando in rimonta

L’Ascoli guidato dall’ex rossazzurro Sonetti spreca l’occasione di vincere la sua prima partita in campionato e, in vantaggio per 2-0 all’intervallo grazie alla doppietta di Bjelanovic, si fa raggiungere nella ripresa dalle reti del Catania firmate dal difensore Lorenzo Stovini e dal bomber Gionatha Spinesi. Etnei che mollano, avendo il merito di rimanere in gara e di credere fino in fondo nella possibilità di portare a casa un risultato positivo.

Un tempo per uno, ma la differenza la fanno i cambi. Perdenti gli ingressi di Giampà e Pecchia nell’Ascoli, vincente l’entrata di Millesi fra gli etnei con un pregevole assist per Spinesi. Da registrare la respinta, ad opera di Pantanelli, di un rigore calciato da Fontana in avvio di gara. Per il Catania quello ottenuto al “Cino e Lillo Del Duca” rappresenta un punto prezioso perchè consente all’undici di Pasquale Marino di agganciare momentaneamente al quarto posto, a quota 20 punti, zona Champions League. Era il 3 dicembre 2006.

VIDEO: gli highlights della partita

TABELLINO PARTITA

ASCOLI: Pagliuca, Cudini, Pecorari, Nastase, Minieri, Fontana, Fini, Zanetti (13′ st Pecchia), Boudianski, Guberti (1′ st Giampà), Bjelanovic (45′ st Paolucci). In panchina: Eleftheropoulos, Skela, Perrulli, Vastola. Allenatore: Sonetti.

CATANIA: Pantanelli, Silvestri, Sottil, Stovini, Lucenti, Baiocco, Edusei (28′ st Millesi), Caserta, Colucci, Spinesi, Del Core (37′ st Izco). In panchina: Polito, Sardo, Minelli, Morimoto, Cesar. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Pieri di Lucca.

RETI: 11′ pt Bjelanovic, 39′ pt Bjelanovic, 8′ st Stovini, 34′ st Spinesi.

NOTE: all’11’ pt Pantanelli respinge il rigore di Fontana. Ammoniti: Minieri, Caserta, Lucenti, Bjelanovic, Edusei, Fontana, Boudianski. Angoli: 4-4. Recuperi: 5′ pt e 3′ st.

