ACCADDE OGGI: 31 dicembre 1967, Catania “padrone dello Stretto”

31 dicembre 1967. Quinto successo consecutivo per il Catania. La squadra dell’Elefante chiude l’anno col botto, vincendo a Messina. Prestazione impeccabile da parte dell’undici catanese, arrivato all’appuntamento con il morale altissimo dopo avere piegato, nell’ordine, Padova, Novara, Reggina e Modena. Il Messina, invece, non se la passa affatto bene, non vincendo in campionato da due mesi.

Il rettangolo di gioco evidenzia la generosità dei messinesi ma anche la superiorità tecnica e caratteriale dei rossazzurri. Dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, nella ripresa il Catania comincia ad attaccare con maggiore impeto trovando meritatamente la via del gol al 66’ con il centrocampista Mario Fara (“Giocatore dal tocco vellutato e dal palleggio delizioso”, lo definì Sandro Ciotti ndr). A seguito del vantaggio etneo, i padroni di casa spingono alla ricerca del pari ma, così facendo, lasciano spazi invitanti agli attaccanti rossazzurri che, puntualmente, ne approfittano mettendo in cassaforte la vittoria al 86’. Autore dello 0-2 Giovanni Gavazzi. Il Catania conclude la stagione al decimo posto, mentre il Messina retrocede in Serie C.

