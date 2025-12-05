venerdì, 5 Dicembre 2025
HomeCatania NewsAccadde oggiACCADDE OGGI: 5 dicembre 1982, Crialesi e Cantarutti rilanciano il Catania
Accadde oggiAmarcordCalcio CataniaPrimo PianoSerie B

ACCADDE OGGI: 5 dicembre 1982, Crialesi e Cantarutti rilanciano il Catania

Redazione
By Redazione
0
2302
Aldo Cantarutti

Spazio amarcord rossazzurro riservato al 5 dicembre 1982. Nella stagione che vide il Catania promosso in A menzioniamo tale data ricordando la capacità di risollevarsi delle squadra di Gianni Di Marzio dopo la sconfitta di Como. Un ko che scosse l’ambiente e si temeva potesse avere ripercussioni negative sulla successiva gara contro l’Arezzo. Invece così non è stato perchè quel Catania possedeva la giusta personalità. Al Cibali si concretizzò la vittoria dell’immediato riscatto, piegando la resistenza dell’avversario con il gol di Angelo Crialesi (30′) e la doppietta di Aldo Cantarutti (44′ e 75′), quest’ultimo migliore marcatore etneo stagionale con 11 centri. 3-0 il risultato finale, non poteva esserci modo migliore per dimenticare Como e ripartire di slancio. All’inseguimento del sogno Serie A.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CATANIA-CROTONE: valore mercato squadre a confronto
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – TuttoSport: “Per difendere la vetta solitaria servirà il miglior Catania”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency