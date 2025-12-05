ACCADDE OGGI: 5 dicembre 1982, Crialesi e Cantarutti rilanciano il Catania

Spazio amarcord rossazzurro riservato al 5 dicembre 1982. Nella stagione che vide il Catania promosso in A menzioniamo tale data ricordando la capacità di risollevarsi delle squadra di Gianni Di Marzio dopo la sconfitta di Como. Un ko che scosse l’ambiente e si temeva potesse avere ripercussioni negative sulla successiva gara contro l’Arezzo. Invece così non è stato perchè quel Catania possedeva la giusta personalità. Al Cibali si concretizzò la vittoria dell’immediato riscatto, piegando la resistenza dell’avversario con il gol di Angelo Crialesi (30′) e la doppietta di Aldo Cantarutti (44′ e 75′), quest’ultimo migliore marcatore etneo stagionale con 11 centri. 3-0 il risultato finale, non poteva esserci modo migliore per dimenticare Como e ripartire di slancio. All’inseguimento del sogno Serie A.

