ACCADDE OGGI: 7 dicembre 2003, l’arbitro De Marco fa imbestialire il Catania a Livorno

Sono passati ventidue anni da quel Livorno 2-2 Catania disputato in Serie B. Pareggio con l’amaro in bocca per i rossazzurri il 7 dicembre 2003, a seguito di un gravissimo errore arbitrale.
Amaranto che si trovarono casualmente in vantaggio al 48′ del primo tempo grazie ad una sfortunata autorete di Giallombardo su cross di Biliotti. Il Catania del duo Colantuono-Matricciani reagì con veemenza e al 61′ trovò il pari con un perfetto contropiede di Mascara lanciato sul filo del fuorigioco. Innervosito il Livorno stentò a riorganizzarsi e a 4′ dalla fine, complice un nuovo svarione difensivo, si vide costretto ad incassare da Sedivec la rete dell’1-2.
Solo a questo punto gli uomini di Mazzarri trovarono la rabbia necessaria per evitare la sconfitta. E al 7′ di recupero riuscirono a cogliere il 2-2 grazie a Protti, lucidissimo nel trasformare un rigore concesso a dir poco generosamente dall’allora arbitro Andrea De Marco, attualmente incaricato dalla FIGC per le relazioni con i club di A e B dopo avere maturato esperienza anche sui campi della massima serie ed a livello internazionale.
Il “fischietto” di Chiavari vide l’atterramento in area dello stesso attaccante del Livorno. In realtà il fallo avvenne decisamente prima dell’ingresso nell’area di rigore catanese. Fortissime polemiche in casa rossazzurra, alzò la voce anche il Direttore Sportivo Guido Angelozzi. A fine partita esplose la rabbia degli ultras, con l’arbitro scortato e scontri tra le opposte tifoserie. Da quel giorno De Marco entrò di diritto nella storia delle direzioni di gara più contestate alle pendici dell’Etna.
