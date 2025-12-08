lunedì, 8 Dicembre 2025
ACCADDE OGGI: 8 dicembre 1946, prima storica vittoria per il Club Calcio Catania

Fondato il 24 settembre 1946, il “Club Calcio Catania” conobbe la prima vittoria ufficiale in campionato quache mese dopo. Per la precisione l’8 dicembre. La squadra rossazzurra, impegnata allo stadio Cibali, allora ospitò il Crotone in Serie C. Il Catania di Lorenzo Bergia voleva a tutti i costi conquistare il primo successo stagionale dopo la sconfitta di Termini Imerese all’esordio e i due pareggi consecutivi riportati al cospetto di Marsala e Messina. Missione compiuta, a decidere l’incontro fu l’attaccante Emilio Greco al minuto 8 del primo tempo per il definitivo 1-0.

Presidente della società etnea Santi Passanisi Manganaro, vicepresidente Angelo Vasta, il Duca Vespasiano Trigona di Misterbianco accettò la presidenza onoraria. La squadra partecipò al girone C della Serie C Sud terminando in sesta posizione con 20 punti in classifica e la mancata qualificazione al girone finale, cui approdarono invece le due formazioni messinesi, il Giostra ed il Messina, che poi fallirono il salto di categoria centrato invece dalla Nocerina.

