ACCADDE OGGI: 9 dicembre 2012, primo acuto esterno per il Catania di Maran

Serie A 2012/2013, il Catania conosce il sapore dolce della prima affermazione esterna in campionato. Siede sulla panchina rossazzurra Rolando Maran, avversario il Siena allo stadio “Artemio Franchi”. Dopo quella con la Roma i toscani subiscono la seconda rimonta consecutiva. Al primo gol di Rosina rispondono nella ripresa gli argentini Castro e Bergessio, quest’ultimo autore di una doppietta.

La rete del vantaggio senese si concretizza al 10’: Rosina raccoglie una sponda di Valiani al limite dell’area e batte Andujar con una precisa conclusione. Nella ripresa si vede praticamente solo il Catania. Prima Almiron scheggia il palo con una rasoiata da fuori area, poi Pegolo è superlativo su un tap-in ravvicinato di Gomez. Il Siena è alle corde. Al 5′ Bergessio inventa per Castro sul filo del fuorigioco, pronto a freddare il portiere bianconero. Poi Pegolo si salva ancora su Gomez, prima dell’1-2 firmato Bergessio, con l’attaccante innescato da un perfetto suggerimento di Lodi, lanciato in contropiede.

I rossazzurri continuano a dominare l’incontro e calano il tris al 37’: spizzata di Castro, Bergessio viene dimenticato in area ed insacca da un metro. Sorride Maran, il suo Catania si scopre bello e vincente anche in trasferta, mentre i fischi del “Franchi” sottolineano la crisi del deludente Siena di Serse Cosmi.

VIDEO: i gol della partita

TABELLINO PARTITA

Marcatori: 10′ Rosina (S), 5′ st. Castro (C), 21′ st. Bergessio (C), 36′ st. Bergessio (C)

Siena: Pegolo, Neto, Contini, Felipe, Sestu, Vergassola (7′ st. Rodriguez), Bolzoni, Del Grosso (34′ st. Mannini), Rosina, Valiani (25′ st Larrondo), Calaiò. A disposizione: Farelli, Marini, Coppola, D’Agostino, Dellafiore, Verre, Paci, Rubin, Reginaldo. All. Cosmi.

Catania: Andujar, Castro, Rolin, Legrottaglie, Marchese, Alvarez, Lodi, Almiron, Gomez (45′ st. Paglialunga), Bergessio (41′ st. Doukara), Salifu (46′ st Capuano). A disposizione: Frison, Morimoto, Augustyn, Terracciano, Addamo, Aveni, Cabalceta. All. Maran.

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Legrottaglie, Almiron (C), Rodriguez (S)

