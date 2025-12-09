ALLEGRETTO: dal possibile trasferimento a valido rincalzo per la difesa del Catania

Andrea Allegretto ha risposto presente alla chiamata di mister Toscano. Il difensore nativo di Pozzuoli si è fatto trovare pronto nel momento di necessità, fronteggiando le assenze per infortunio dei due “braccetti” destri di ruolo Ierardi e Pieraccini. Le succitate indisponibilità hanno di fatto spianato la strada all’impiego del giocatore in una posizione insolita essendo un mancino naturale, ciò nonostante mister Toscano ha potuto riscontrare la disponibilità e l’abnegazione tattica ad occupare una zona di campo atipica rispetto alle caratteristiche tecniche.

Il bene della squadra sta al di sopra di tutto e così anche uno tra gli elementi meno impiegati della rosa è in grado di ritagliarsi il proprio spazio apportando benefici alla causa. Da possibile partente nel rush finale del mercato estivo (il giocatore era in procinto di lasciare Catania proprio sul gong dell’ultima campagna trasferimenti) a utile rincalzo per la retroguardia orfana di giocatori importanti. Nei recenti successi della formazione rossazzurra c’è anche la firma di Andrea Allegretto, il quale ha contribuito a mantenere inviolati i legni della porta nelle ultime tre partite e portare a casa punti fondamentali ai fini dell’obiettivo stagionale.

La fisicità, la consapevolezza difensiva e l’abilità nel gioco aereo sono stati gli elementi apportati al gioco della squadra, che può contare quindi su pedine che pur giocando poco riescono a farsi trovare pronte nel momento del bisogno mostrando impegno, senso di sacrificio e spirito di gruppo, elementi cardinali dell’idea di calcio sin qui sviluppata da mister Toscano alle pendici del vulcano.

Il classe 2001 potrebbe proseguire la sua avventura in rossazzurro suggellandola con l’estensione del legame contrattuale in scadenza a fine campionato. Sul tavolo del diesse Ivano Pastore ci sono diverse posizioni da discutere in ottica futura e tra queste anche quella del difensore prelevato lo scorso gennaio dal Picerno a fronte di un investimento sul cartellino, disputando 17 partite di cui soltanto 7 da titolare in quanto chiuso da compagni di reparto più esperti e funzionali al sistema di gioco.

