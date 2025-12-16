ARBITRI: scatta il deferimento per il presidente dell’AIA Zappi

E’ scattato il deferimento per il presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, Antonio Zappi: il n.1 dei fischietti è accusato dalla Procura federale di presunte pressioni legate al cambio degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Un’inchiesta dietro cui “sembra nascondersi l’ennesima manovra politica per mettere le mani sulla classe arbitrale italiana”, riporta Il Fatto Quotidiano.

Eletto da quasi mille grandi elettori poco meno di un anno fa con il 73% dei consensi, Zappi “era finito al centro di un’indagine avviata dopo l’estate in seguito ad una segnalazione di un associato, che riferiva di pressioni esercitate dal presidente e dal Comitato Nazionale su alcuni organi tecnici di Serie C e Serie D, dove Maurizio Ciampi e Alberto Pizzi sono stati sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi, per sollecitarne le dimissioni”, sottolinea La Gazzetta dello Sport.

Nonostante il deferimento, comunque, il presidente Aia non ha alcuna intenzione di mollare. Lo ha fatto capire chiaramente in una comunicazione agli associati, in cui ribadisce “la propria totale estraneità e piena legittimità dell’operato”, e per dimostrarlo si dice pronto a rendere pubblici tutti gli atti dell’inchiesta. “Resta ferma – conclude – la volontà di portare avanti un progetto tecnico fondato sulla qualità, sulla crescita e sulla valorizzazione dell’intero movimento arbitrale”.

