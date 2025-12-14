BICCHIERE MEZZO VUOTO: il Catania, in superiorità numerica per quasi tutta la gara, butta via la vittoria. E l’arbitro ci mette del suo…

Il Catania manca all’appuntamento con la quarta vittoria di fila in campionato. I rossazzurri non vanno oltre l’1-1 a Potenza. Tanto rammarico per la squadra di mister Toscano che, passata in vantaggio al minuto 11 del primo tempo con gol di Forte sugli sviluppi di un calcio d’angolo, subisce poco dopo il pari di Bruschi. Lo stesso attaccante rossoblu, al 18′, rimedia un cartellino rosso sacrosanto per un’entrata pericolosa su Di Gennaro con la gamba tesa verso l’alto.

Episodio che cambia l’inerzia della partita, fino a quel momento sostanzialmente equilibrata, con il Catania ad avere costantemente il pallino del gioco ed i padroni di casa – già in formazione rimaneggiata facendo i conti con numerosi infortunati o giocatori non al meglio delle condizioni fisiche – sulla difensiva, stringendo i denti. Jimenez e compagni premono sull’acceleratore, provando in tutti i modi a scardinare la difesa potentina con tentativi di sfondamento sia per via laterale che centrale e più di 40 cross effettuati in area lucana. Grande protagonista dell’incontro, l’estremo difensore Cucchietti.

Jimenez, Casasola, Di Tacchio, Lunetta (in più di una circostanza), Corbari, Rolfini e Donnarumma costruiscono diverse palle gol. Solo in un paio di occasioni, invece, Dini si sporca i guantoni. Toscano decide di giocarsi nella ripresa anche la carta Caturano, così come mette dentro i rientranti dall’infermeria Pieraccini e Donnarumma. Due volte il Catania deposita il pallone in fondo al sacco, ma in entrambi i casi i rossazzurri si scontrano con la decisione dell’arbitro, sig. Colaninno di Nola, che annulla le reti per fuorigioco. Decisioni assai discutibili, polemiche a mai finire, il ricorso al FVS non fa cambiare idea al direttore di gara.

Le perdite di tempo dei padroni di casa contribuiscono a rendere la partita infinita. Il triplice fischio dell’arbitro, infatti, arriva addirittura 16 minuti dopo il 90′. Poco convincente, in generale, la performance del “fischietto” campano tra errori di valutazione e imprecisioni tecniche. Al di là dei demeriti della squadra di Toscano che, in 11 contro 10 per lunghissimi tratti dell’incontro, avrebbe potuto e dovuto fare molto di più negli ultimi metri. Troppi sprechi per il Catania in zona gol, gettando alle ortiche una vittoria ampiamente alla portata.

