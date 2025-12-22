BOCCHETTI (all. Atalanta U23): “Meritavamo di più. Serve maggiore cattiveria sotto porta”

Salvatore Bocchetti, allenatore dell’Atalanta U23, ha commentato così la sconfitta con il Catania: “Nel secondo tempo c’era un campo impraticabile, difficilissimo giocare bene così. I ragazzi potevano fare alcune scelte migliori, come ricorrere ai lanci lunghi. Per quanto riguarda il primo tempo abbiamo fatto un’ottima gara, meritavamo di più. Bisogna essere più cattivi e determinati sotto porta, facciamo fatica a segnare. Bisogna sfruttare al massimo ogni occasione, soprattutto contro squadre così. Poi ripeto, nel secondo tempo non è stato più calcio con quel campo. Siamo stati un po’ ingenui, il rigore ha deciso l’andamento della gara. Nelle ultime partite abbiamo concesso troppo, dobbiamo essere più maliziosi e furbi”.

“In questo girone d’andata, per quello che abbiamo prodotto potevamo avere sicuramente qualche punto in più – conclude il tecnico nerazzurro -. Sappiamo comunque che il girone C è difficile, con squadre che hanno investito tanto per vincere il campionato. Noi ce la metteremo tutta per fare bene nel girone di ritorno, dobbiamo essere più solidi. Mi aspetto un girone di ritorno alla grande, i ragazzi in questi ultimi sei mesi sono cresciuti molto”.

