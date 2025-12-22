lunedì, 22 Dicembre 2025
HomeIntervisteBOCCHETTI (all. Atalanta U23): "Meritavamo di più. Serve maggiore cattiveria sotto porta"
IntervisteLega ProPrimo Piano

BOCCHETTI (all. Atalanta U23): “Meritavamo di più. Serve maggiore cattiveria sotto porta”

Redazione
By Redazione
0
424

Salvatore Bocchetti, allenatore dell’Atalanta U23, ha commentato così la sconfitta con il Catania: “Nel secondo tempo c’era un campo impraticabile, difficilissimo giocare bene così. I ragazzi potevano fare alcune scelte migliori, come ricorrere ai lanci lunghi. Per quanto riguarda il primo tempo abbiamo fatto un’ottima gara, meritavamo di più. Bisogna essere più cattivi e determinati sotto porta, facciamo fatica a segnare. Bisogna sfruttare al massimo ogni occasione, soprattutto contro squadre così. Poi ripeto, nel secondo tempo non è stato più calcio con quel campo. Siamo stati un po’ ingenui, il rigore ha deciso l’andamento della gara. Nelle ultime partite abbiamo concesso troppo, dobbiamo essere più maliziosi e furbi”.

“In questo girone d’andata, per quello che abbiamo prodotto potevamo avere sicuramente qualche punto in più – conclude il tecnico nerazzurro -. Sappiamo comunque che il girone C è difficile, con squadre che hanno investito tanto per vincere il campionato. Noi ce la metteremo tutta per fare bene nel girone di ritorno, dobbiamo essere più solidi. Mi aspetto un girone di ritorno alla grande, i ragazzi in questi ultimi sei mesi sono cresciuti molto”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Jimenez, concrete possibilità di rinnovo? Sul mercato la notizia è che non ci saranno rivoluzioni”
Articolo successivo
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia: “Tifosi al centro della scena anche sotto la pioggia. Pelligra si è goduto lo spettacolo”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency