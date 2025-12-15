BOCCHETTI (all. Atalanta U23): “Pensiamo subito al Catania, avanti con questo spirito”

Squadra reduce dalla sconfitta interna contro il Sorrento, l’Atalanta U23 non attraversa un periodo brillante dal punto di vista dei risultati con un pareggio e due sconfitte negli ultimi tre incontri disputati, 5 punti nelle ultime 5 gare. Salvatore Bocchetti, allenatore nerazzurro, guarda già al match di Catania con voglia di riscatto ritenendo che, al di là del ko nell’ultimo turno, la sua squadra abbia offerto una buonissima prestazione:

“Abbiamo dominato contro il Sorrento, si fatica ad accettare la sconfitta per le tante occasioni create ma bisogna rimboccarsi le maniche. Evidentemente qualche problemino c’è stato se non sono arrivati punti, ma ho visto un grande atteggiamento da parte dei ragazzi. Forse ci è mancata un pò di cattiveria negli ultimi metri. Sono molto contento dell’atteggiamento della squadra, andiamo avanti a testa alta. Continuiamo a giocare con questo spirito. Ora la testa è rivolta subito alla trasferta di Catania. Sappiamo che ci attende una sfida difficile ma nel girone C non esistono gare semplici, andiamo lì cercando di portare a casa qualche punto”.

VIDEO: gli highlights di Atalanta-Sorrento

