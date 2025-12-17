BREVE: “Catania grandissima squadra ma deve migliorare quando c’è da mettere alle corde l’avversario”

Riportiamo alcune considerazioni su Telecolor di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania dopo il pareggio di Potenza che ha lasciato l’amaro in bocca:

“Bisogna dire che il Catania ha perso due punti importanti con un gravissimo errore arbitrale ma anche una grandissima occasione in un campo difficile, ma in una partita che si era messa nei binari giusti. Già dopo il gol di Forte c’è stata una disattenzione difensiva nonostante la bella azione costruita dal Potenza. In quel caso si doveva muovere meglio la linea difensiva, soprattutto con Celli che su palla libera doveva scappare, rincorrere la zona non permettendo di trovare quel buco dove si è infilato abilmente Bruschi. Il Catania poi in 11 contro 10 per più di 70 minuti doveva fare un altro tipo di partita”.

“La prestazione non è stata brillante. Il Catania è una grandissima squadra che merita il primato in classifica ma ha un limite, non sa mettere alle corde l’avversario. Il Catania è fortissimo e invalicabile quando l’avversario cerca di fare la partita. Nel momento in cui, invece, è il Catania che deve fare la gara e forzarla, com’è successo a Casarano, trova difficoltà a trovare i giusti varchi nella difesa avversaria. E’ un limite su cui Toscano deve lavorare, perchè è importante aggiudicarsi queste partite ai fini della vittoria del campionato”.

“Toscano ha le sue idee, un dogma nella sua testa. Non cambia praticamente mai sistema di gioco ed è con questo che, probabilmente, ha vinto i suoi campionati. Anche a Potenza c’era la possibilità, magari, di togliere un difensore mettendo un attaccante, ha tolto gli uomini di maggiore qualità in campo, D’Ausilio e Jimenez, inserendo uomini con caratteristiche diverse ed il Potenza si è difeso tutto sommato con ordine”.

“Il Catania gioca sempre sulla qualità dei due trequartisti. Ha giocato anche Lunetta in quel ruolo ma lui sa attaccare la profondità, ha caratteristiche più da attaccante. Domenica al posto di Cicerelli ha giocato D’Ausilio che non è al top della condizione ma esprime comunque dei livelli di qualità importanti. Il Catania al 60′ si è ritrovato con poche fonti di qualità. In tal senso poteva anche essere utile l’ingresso di Stoppa ma Toscano ha preferito impiegare altri uomini. Inoltre non avrei tolto Jimenez”.

“L’Atalanta U23? Sarà una partita a specchio, con entrambe le formazioni schierate con il 3-4-2-1. Ho visto giocare contro la Salernitana una squadra con una grande identità di gioco, molto brillante, che pensa soprattutto al dominio del gioco ma, essendo così giovane e inesperta, nelle transizioni negative l’Atalanta U23 ha subito parecchi gol. I nerazzurri solitamente cercano di imporre il loro gioco ed il Catania può andare a nozze con avversari del genere“.

