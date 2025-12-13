BREVE: “Catania maturo, c’è unione d’intenti. Il possibile piano gara a Potenza, partita da giocare con grande attenzione”

Riportiamo alcune considerazioni su Telecolor – nel corso della trasmissione ‘Preview’ – di Carlo Breve, allenatore ed opinionista con trascorsi anche da calciatore del Catania in vista della trasferta di Potenza:

“Il Catania ha superato uno step importante dopo la sconfitta di Casarano reagendo nella maniera migliore e dando un segnale di grande maturità. Ritengo che il Catania sia più forte rispetto alla concorrenza nella struttura societaria, nel senso che ha lavorato lo scorso anno per arrivare ai livelli attuali. Il primato è frutto di un lavoro biennale della società che si è strutturata fortemente, ha migliorato l’aspetto tecnico puntando forte su mister Toscano ed il suo staff“.

“Nonostante le tante assenze il gruppo rossazzurro si è compattato ancora di più, convincendosi di poter essere protagonista fino alla fine. A livello mentale c’è una convinzione importante che sta trascinando il Catania. E c’è questa unione d’intenti da parte di tutti. La città spinge, si respira entusiasmo, oggi la squadra ha il piacere di giocare al ‘Massimino’ perchè non è un ambiente pesante e angosciante. I ragazzi dimostrano di non vedere l’ora di entrare in quella bolgia che li trascina“.

“La partita di Potenza è da prendere con le molle, da giocare con grande attenzione. Generalmente il Catania contro avversarie schierate con il 4-3-3 in fase di non possesso alza uno dei trequartisti sul loro play, l’altro lo affianca alla prima punta. Non credo che Toscano a Potenza voglia pressarli alti perchè metterebbe l’attacco del Potenza a suo agio, visto che a campo aperto la formazione di De Giorgio può essere molto pericolosa. Credo che aspetterà un pò di più il Potenza nella propria metà campo per poi sfruttare le folate di Jimenez, Lunetta e D’Ausilio, se dovesse giocare lui. Penso che sarà questo il piano gara. Lunetta, in particolare, con i suoi strappi può mettere in subbuglio la difesa potentina”.

“Il Potenza è una squadra forte, migliorata sul mercato prendendo giocatori funzionali al 4-3-3 di De Giorgio che la fa giocare bene. Malgrado le numerose assenze di giocatori di qualità ha elementi importanti a disposizione e nell’ultimo periodo è tra le compagini più in forma. In rosa ci sono attaccanti di livello e anche in mezzo al campo. Potenza con giocatori di gamba e che sanno inserirsi, vedi Maisto, De Marco. Siatounis e Felippe sono centrocampisti di primissima fasica. Forse dietro concedono qualcosa anche per il modo di giocare di De Giorgio che cerca sempre il dominio della partita e a volte incorre a degli sbilanciamenti, ma Novella e Rocchetti sono due ottimi terzini. Novella è stato un obiettivo del Catania, Rocchetti ha vinto un campionato con la Juve Stabia”.

“Già dalla seconda parte della stagione scorsa il Catania ha evidenziato notevoli progressi sui calci piazzati. Stanno continuando a lavorare bene in tal senso, sfruttando il materiale a disposizione di Toscano che – dato oggettivo – è un allenatore che sa come si vince, al di là di qualche critica costruttiva che ci può stare. Il Catania prende pochi gol per l’atteggiamento granitico e compatto che la squadra assume, facendo blocco davanti alla propria area di rigore senza che passi uno spiffero”.

“Cosa mi aspetto dal mercato? L’arrivo di due giocatori che prenderanno il posto in lista di Aloi e Cicerelli, forse anche un difensore con Martic possibile pedina di scambio. Allegretto non credo vada via perchè ha dimostrato di poterci stare in questo gruppo. Mai una parola fuori posto e quando è stato chiamato in causa ha fatto delle ottime prestazioni. Giocatore pienamente coinvolto nel progetto e nel gruppo”.

“Caturano? Contro il Crotone l’ho visto bene, giocando con il giusto piglio e atteggiamento. Da un giocatore 35enne che è stato capocannoniere della C per tanti anni non è cosa di poco conto, oltretutto entrando in campo in un momento ‘morto’ del match. L’ho visto anche in crescita sul piano fisico. Non escludo che possa giocare a Potenza dal 1′, ma mi rendo conto che tenere fuori Forte per l’allenatore non è semplice considerando lo stato di forma che attraversa”.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***