mercoledì, 31 Dicembre 2025
BRUZZANITI-CATANIA: entro pochi giorni l’ufficialità dell’operazione

Giovanni Bruzzaniti dal Pineto al Catania, ufficialità attesa a giorni. Probabilmente entro il fine settimana. Da un paio di giorni sono stati limati i dettagli dell’operazione a titolo definitivo che porterà nelle casse del club abruzzese 300mila euro più una serie di bonus che andranno a determinare un importo complessivo di circa 500mila euro, con una percentuale sulla rivendita del cartellino pari al 20% che andrà, invece, al Crotone come da accordi originariamente stabiliti tra la società rossoblu e quella biancazzurra.

Tra giovedì e sabato previste visite mediche e firma sul contratto della durata di tre anni e mezzo (scadenza 30 giugno 2028) con bonus previsti anche per il giocatore in funzione del suo rendimento e della prospettiva legata al salto del Catania in Serie B. Ormai è tutto pronto per la formalizzazione del primo acquisto rossazzurro del 2026. Il giocatore potrebbe essere già disponibile per la trasferta di Foggia o in occasione del successivo confronto con la Cavese.

