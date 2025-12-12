BRUZZANITI – Il pres. del Pineto: “A gennaio sarà un pezzo forte del mercato”

Il presidente del Pineto Silvio Brocco parla del futuro di Giovanni Bruzzaniti, calciatore finito anche nel mirino del Catania. Ecco quanto evidenziato da sportabruzzo.com: “Gli auguro di accedere a società anche più importanti della nostra, lui è molto attaccato al Pineto come società, al territorio ed a me come persona. Se andrà via? Attualmente no, è nostro e sta con noi, ma a gennaio sarà un pezzo forte del mercato. Tante squadre lo vorranno, che vogliono vincere il campionato, poi è compito del direttore Di Giuseppe. Partire solo per una Serie B e non per la C? Io sono ancora di questa idea però poi dipende anche dal ragazzo, dalle cifre, è brutto dirlo ma si vive anche di questo… Vi ripeto, e sono molto sincero: non sappiamo ancora nulla”.

