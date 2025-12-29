BRUZZANITI: sorride anche il Crotone. Cosa può dare tatticamente al Catania

Giovanni Bruzzaniti si appresta a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Catania. Limati anche gli ultimi dettagli, il calciatore lascia Pineto per sposare l’ambizioso progetto rossazzurro. Sorride la società abruzzese per aver fatto registrare una buona plusvalenza, nell’ambito di un’operazione inferiore a mezzo milione di euro. Sorride anche il Crotone, visto che i calabresi avevano fissato con il Pineto una percentuale del 20% sulla futura rivendita del cartellino. Ma cosa può dare tatticamente al Catania un giocatore come l’ex Crotone?

In primis il Catania ha deciso di affondare i colpi per poter sfruttare la sua duttilità, caratteristica ricercata anche nella sessione estiva del calciomercato, in sede di costruzione della rosa. Bruzzaniti può infatti giocare sia come esterno che da seconda punta, attaccando gli spazi e ben inserendosi tra le linee. Si distingue per essere un buon tiratore anche sui calci piazzati, abile in chiave di rifinitura e di finalizzazione, eccellendo nei cross. Può adattarsi a diversi moduli di gioco.

A Catania prenderà il posto dell’infortunato Emmanuele Cicerelli. Una responsabilità importante, rimpiazzare un giocatore così esperto e di livello eccelso per la categoria. Catania non è Pineto, Bruzzaniti lo sa. Il passaggio in rossazzurro rappresenta professionalmente un bel salto in avanti per il classe 2000. Avrebbe potuto considerare anche la possibilità di giocare in B, lui ha preferito approdare alla corte del corregionale Toscano mirando al salto in Serie B proprio con il Catania. I numeri delle ultime stagioni vissute in Abruzzo – 24 gol e 14 assist su 56 gare disputate – sono un biglietto da visita niente male per un ragazzo che cerca la consacrazione alle pendici dell’Etna.

