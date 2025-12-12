CALCIO CATANESE: si spegne Cristian Desi, sarebbe diventato papà a breve

Calcio dilettantistico siciliano in lacrime per la scomparsa di Cristian Desi, 28 anni, attaccante catanese deceduto in seguito ad un incidente stradale. L’incidente autonomo in moto era avvenuto tre giorni fa nella zona di via dell’Amore, a Catania, poi la corsa in ospedale al Cannizzaro con il calciatore già in coma e il decesso avvenuto ieri sera.

Nel corso della sua carriera Desi aveva vestito le maglie, tra le altre, di club come Sancataldese, Canicattì, Kamarat, Scordia e Acicatena, distinguendosi per qualità, dedizione e per il ruolo di riferimento all’interno degli spogliatoi lasciando ovunque un ricordo splendido sotto il profilo umano e professionale. Lascia la moglie, in attesa del loro primo figlio (ultimamente aveva dedicato il gol mimando il pancione). Lavorava ai mercati del pesce col padre. Tanti messaggi di cordoglio sono pervenuti da parte di società, tifosi, conoscenti, amici ed ex compagni di squadra. Attese nelle prossime ore iniziative e omaggi da parte delle società che lo hanno avuto tra le loro file per ricordarne la memoria.

