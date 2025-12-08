CALCIO SICILIANO – Antonini (Pres. Trapani): “Faccio un passo indietro, club nelle mani del sindaco”

Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio e del Trapani Shark è pronto a lasciare i due club di calcio e basket nelle mani del sindaco di Trapani e a vendere le due società. Lo ha annnunciato attraverso un video pubblicato su X che scuote l’ambiente granata, in un momento in cui gli Shark hanno vinto a Treviso nonostante un roster ridottissimo e la squadra di Aronica ha ben figurato a Salerno portando a casa un punto.

“È stato un fine settimana molto difficile, ma le due squadre hanno risposto in maniera eccezionale”, dice. “La tifoseria ha di fatto abbandonato la mia gestione. Ho deciso di consegnare stasera in mano al sindaco la gestione delle due società. Sono pronto a dimettermi da presidente. Ho rilevato due società fallite e due impianti fatiscenti, dove sedersi aveva come effetto automatico subire lo strappo dei pantaloni. L’unico modo che ho per gestire una società è il mio. Se non è accettato, devo fare un passo indietro. Vengano loro, paghino quello che c’è da pagare fino a giugno. Martedì mattina, dopo le feste, il sindaco venga a prendersi le due chiavi simboliche delle squadre. Vedremo se la sua gestione sarà migliore della mia. C’è una parte della tifoseria che si definisce organizzata che mi ha voltato le spalle. Non voglio che mia moglie e i miei figli abbiano problemi”, le parole di Antonini.

