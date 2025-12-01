lunedì, 1 Dicembre 2025
CALCIO SICILIANO: Nissa, dimissioni a sorpresa di Giovannone

foto TFN Web

Lo avevamo intervistato nei giorni scorsi per alcuni pareri sul Catania FC (era stato in corsa per l’aggiudicazione del bando, poi l’ha spuntata Pelligra ndr) e la Nissa di cui è Presidente, sottolineando l’importanza del progetto dopo avere portato il club biancoscudato in Serie D. Nelle ultime ore Luca Giovannone ha emesso un comunicato stampa attraverso il quale annuncia le proprie dimissioni dopo la sconfitta interna maturata contro l’Acireale che ha scatenato la contestazione dei tifosi all’indirizzo dell’allenatore Raffaele Di Napoli.

Da capire se la decisione sia irreversibile oppure soltanto frutto della rabbia del momento, ancora non smaltita. Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro prova a fargli cambiare idea attraverso una nota ufficiale, sottolineando come il percorso meriti continuità e stabilità. “Perdiamo 3 a 1 in casa. Mi congratulo con la squadra dell’Acireale per la splendida partita. C’era già da mesi un diffuso malcontento da parte dei tifosi della Nissa che si aspettavano molto di più dalla nostra squadra. Mi prendo io tutte le colpe e avendo deluso le aspettative dei tifosi mi dimetto da presidente della Nissa”, queste le parole di Giovannone.

