CALCIO SICILIANO: Siracusa a rischio penalizzazione, scenario incerto a Trapani

Acque agitate a Siracusa. Secondo quanto riporta lasicilia.it, il club azzurro rischia una penalizzazione di quattro punti dopo il mancato versamento di stipendi e contributi relativi all’ultimo trimestre, la cui scadenza era fissata a ieri. A destare preoccupazione è soprattutto il silenzio del presidente Alessandro Ricci, che al momento risulta irreperibile e non ha fornito chiarimenti sulle cause del ritardo. La notizia, già diffusa in città dalla serata di ieri, ha alimentato rabbia e apprensione tra i tifosi. Una penalizzazione di quattro punti aggraverebbe sensibilmente la posizione in classifica della squadra, con possibili ripercussioni sull’ambiente sportivo e sulle prospettive di fine stagione. La città e la tifoseria restano in attesa di segnali chiari, magari una presa di posizione pubblica del presidente Ricci o, in sua assenza, un intervento più attivo delle istituzioni locali a tutela della continuità sportiva del Siracusa.

A Trapani, invece, il presidente Valerio Antonini ha annunciato di aver pagato stipendi ed emolumenti relativi al club parlando di “ennesimo sforzo personale”, confidando nel positivo esito dei ricorsi pendenti ritenuto cruciale per stabilire il futuro prossimo del club “e se veramente potremo mantenerci cosi competitivi come ho sempre voluto”, aggiunge il numero uno granata. Anche in questo caso però la situazione non appare. Il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda, ospite di Tr3 Sport, in onda sul canale La Tr3, evidenzia come a Trapani si viva una grande incertezza e che “si è voluti partire con il botto per poi frenare bruscamente”, sottolineando che “i ricorsi sono fumo negli occhi perché non porteranno a nulla visto che la violazione delle regole è palese”.

