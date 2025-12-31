CALCIO SICILIANO: Siracusa deferito, in arrivo la penalizzazione

Irregolarità nella gestione economico-finanziaria del club. Più precisamente, il Siracusa non ha provveduto entro il 16 dicembre 2025 al pagamento degli stipendi relativi a settembre e ottobre 2025 e al versamento dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF per lo stesso periodo. Per tale ragione la società è stata deferita dalla Procura Federale della FIGC al Tribunale Federale Nazionale sia per le responsabilità del presidente Alessandro Ricci sia a titolo diretto. Il Tribunale Federale stabilirà le sanzioni, comminando con ogni probabilità penalizzazioni in classifica tra i 4 e i 6 punti. Questo peserebbe non poco nell’economia del campionato del Siracusa che vede, attualmente, la squadra di Turati al sedicesimo posto in classifica con 18 punti, a +4 dal fanalino di coda AZ Picerno.

