CASASOLA: “Izco mi ha dato ottimi consigli. Tifo rossazzurro da pelle d’oca. Club ambizioso ed entusiasmo da alimentare, ma non andiamo troppo su di giri”

Il laterale destro del Catania Tiago Casasola concede un’intervista al quotidiano La Sicilia. Ecco quanto evidenziato:

“So quanto gli argentini del Catania abbiano fatto bene in questa città. In particolare Izco mi ha dato consigli ottimi, gli altri grandi nomi li conosco per fama”, sottolinea. “Il primato a Catania è giusto che lo possano apprezzare i tifosi. Ma non bisogna andare troppo su di giri perchè il campionato è lungo e difficile. Sta a noi calciatori alimentare l’entusiasmo. Coreografie allo stadio? Viene la pelle d’oca. Catania ha un tifo caloroso, bello e incredibile per questa categoria. Componente per cui cerchiamo di andare oltre i limiti. Si è creato un rapporto bello da alimentare con i risultati. E senza cullarci su quello che è stato costruito fino ad oggi. Dopo il giro di campo ci concentriamo sulle partite che verranno”.

“La società ha fatto subito comprendere in estate che pensasse ad un’impostazione di un gruppo ambizioso tra coloro che erano rimasti dalla stagione precedente e noi che siamo arrivati da altre squadre. I ‘vecchi’ ci hanno introdotto nell’ambiente mostrando elementi di comprovata esperienza, i nuovi abbiamo portato in dote carica e una rabbia da trasformare in agonismo. Blocco Ternana? Io, Cicerelli e Aloi abbiamo una voglia di rivincita dopo i risultati della stagione passata. Toscano allena per il secondo anno a Catania, conoscendo la piazza gestisce bene tutto il gruppo squadra”.

“Il mio ruolo? Nell’under 20 giocavo nella posizione di braccetto, ma da esterno di centrocampo riesco a interpretare al meglio quello che mi chiede Toscano mettendomi a disposizione di tutti per il bene della squadra. I mondiali U20 mi hanno aiutato a crescere e ringrazio ancora il tecnico Umberto Grandona. In squadra c’erano anche Simone jr, Correa e tanti altri. E’ stato un bel periodo. Ho accumulato una grande esperienza anche al Fulham, nell’Huracan e nel Boca in avvio di carriera con le giovanili argentine”.

“Arrivare al titolo di campione d’inverno? Vincere una tappa volante non ha mai portato a titoli in maniera definitiva. Preferisco arrivare in fondo senza pensarci. Certo che restare, però, in cima a dicembre potrebbe diventare uno step verso l’obiettivo finale. Gli infortunati? Abbiamo tutti un legame profondo con chi sta recuperando e con chi dovrà fare percorsi più lunghi. Sono tutti con noi, li sento spesso al telefono o li incontro. E idealmente scendono in campo al nostro fianco. Infortunio Cicerelli? Ho provato tanta amarezza (e stoppa la domanda per non andare oltre, ndr)”.

