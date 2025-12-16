CATANIA-ATALANTA U23: arbitra Manzo della sezione di Torre Annunziata. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono già stati designati gli arbitri per la 19/a giornata di Serie C. Catania-Atalanta U23, partita in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta dal sig. Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata. Assistenti Stefania Genoveffa Signorelli (Paola) e Davide Gigliotti (Lamezia Terme), Quarto ufficiale Alfredo Iannello (Messina), operatore FVS Giuseppe Minutoli (Messina).

Ha diretto una partita del Catania: il 2-1 contro il San Luca risalente al 28 settembre 2022 nel campionato di Serie D. Rapisarda portò in vantaggio i rossazzurri nelle battute iniziali dell’incontro, Carbone permise agli ospiti di pareggiare i conti su rigore al 57′ e, sempre dal dischetto, a pochi minuti dal 90′ Russotto firmò la rete che valse la conquista di tre punti importanti per la squadra di mister Ferraro. Due precedenti per l’Atalanta U23, in entrambi i casi vittoriosa in Serie C: il successo per 0-1 sul campo al cospetto del Virtus Verona nel girone A (6 gennaio 2024) ed il 2-0 inflitto al Trapani il 19 ottobre scorso nel girone C.

Arbitro effettivo dal 2010 (promosso in Serie D nel 2019 dopo essere stato spesso designato per le partite più importanti dei vari campionati d’Eccellenza in Italia), in CAN C da due anni, ama molto viaggiare e conoscere nuove culture e si descrive sui suoi profili social come una persona flessibile e affidabile, alla quale piace lavorare in team con capacità di leadership. Nel corso degli anni ha praticato diversi sport quali sci, tennis, calcio e basket che lo hanno portato ad avere una mentalità vincente e a non arrendersi alle prime difficoltà. In possesso di una laurea triennale e di una magistrale in Ingegneria gestionale/Gestione industriale.

In terza serie (Coppa Italia compresa) ha arbitrato finora 32 gare ufficiali elevando 141 cartellini gialli e 9 rossi, fischiando 11 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in Serie C è di 12 vittorie per le squadre di casa, 7 pareggi e 13 affermazioni per le formazioni impegnate in trasferta. Ha arbitrato cinque incontri nel girone C: 2 vittorie casalinghe, un pareggio e 2 acuti esterni. L’ultima gara del raggruppamento C diretta dal sig. Manzo è la sopracitata Atalanta U23 2-0 Trapani al “Comunale” di Caravaggio.

