martedì, 16 Dicembre 2025
HomeArbitriCATANIA-ATALANTA U23: arbitra Manzo della sezione di Torre Annunziata. Precedenti, curiosità e...
ArbitriCatania NewsFocusLega ProPrecedentiPrimo PianoProssimo AvversarioStatistiche

CATANIA-ATALANTA U23: arbitra Manzo della sezione di Torre Annunziata. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

Livio Giannotta
By Livio Giannotta
0
3

Sono già stati designati gli arbitri per la 19/a giornata di Serie C. Catania-Atalanta U23, partita in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”, sarà diretta dal sig. Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata. Assistenti Stefania Genoveffa Signorelli (Paola) e Davide Gigliotti (Lamezia Terme), Quarto ufficiale Alfredo Iannello (Messina), operatore FVS Giuseppe Minutoli (Messina).

Ha diretto una partita del Catania: il 2-1 contro il San Luca risalente al 28 settembre 2022 nel campionato di Serie D. Rapisarda portò in vantaggio i rossazzurri nelle battute iniziali dell’incontro, Carbone permise agli ospiti di pareggiare i conti su rigore al 57′ e, sempre dal dischetto, a pochi minuti dal 90′ Russotto firmò la rete che valse la conquista di tre punti importanti per la squadra di mister Ferraro. Due precedenti per l’Atalanta U23, in entrambi i casi vittoriosa in Serie C: il successo per 0-1 sul campo al cospetto del Virtus Verona nel girone A (6 gennaio 2024) ed il 2-0 inflitto al Trapani il 19 ottobre scorso nel girone C.

Arbitro effettivo dal 2010 (promosso in Serie D nel 2019 dopo essere stato spesso designato per le partite più importanti dei vari campionati d’Eccellenza in Italia), in CAN C da due anni, ama molto viaggiare e conoscere nuove culture e si descrive sui suoi profili social come una persona flessibile e affidabile, alla quale piace lavorare in team con capacità di leadership. Nel corso degli anni ha praticato diversi sport quali sci, tennis, calcio e basket che lo hanno portato ad avere una mentalità vincente e a non arrendersi alle prime difficoltà. In possesso di una laurea triennale e di una magistrale in Ingegneria gestionale/Gestione industriale.

In terza serie (Coppa Italia compresa) ha arbitrato finora 32 gare ufficiali elevando 141 cartellini gialli e 9 rossi, fischiando 11 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in Serie C è di 12 vittorie per le squadre di casa, 7 pareggi e 13 affermazioni per le formazioni impegnate in trasferta. Ha arbitrato cinque incontri nel girone C: 2 vittorie casalinghe, un pareggio e 2 acuti esterni. L’ultima gara del raggruppamento C diretta dal sig. Manzo è la sopracitata Atalanta U23 2-0 Trapani al “Comunale” di Caravaggio.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
MERCATO: Padova, Belli accostato a Catania e Cosenza
Livio Giannotta
Livio Giannottahttps://www.tuttocalciocatania.com
"Le idee ispirate dal coraggio sono come le pedine negli scacchi. Possono essere mangiate ma anche dare avvio ad un gioco vincente". Parole del grande scrittore tedesco Johann Wolfgang Von Goethe che mi hanno spinto all'ideazione di 'TuttoCalcioCatania.com'. Un progetto che parte da lontano e si pone l'obiettivo di fare informazione responsabilmente e consapevolmente. Direttore della testata giornalistica catanese e "stakanovista editoriale", mi avvalgo del contributo di un gruppo di lavoro brillante e motivato.

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

MERCATO: Padova, Belli accostato a Catania e Cosenza

Redazione - 0
Secondo informazioni raccolte da TuttoC.com, Catania e Cosenza avrebbero messo nel mirino il terzino classe 1994 Francesco Belli. Sotto contratto con il Padova fino...

CATANIA-ATALANTA U23: Curva Nord esaurita

ACCADDE OGGI – 16 Dicembre 2022, scomparsa di Mihajlovic: “Non è più con noi ma sarà sempre in noi”

VERSO CATANIA-ATALANTA U23: precedenti, nuova sfida ai giovani orobici. Jimenez fu avversario degli etnei

MERCATO: Miceli, il Catania ci riprova dopo l’interesse espresso in estate

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency