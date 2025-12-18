CATANIA-ATALANTA U23: biglietti, esaurita anche la Curva Sud

Si preannuncia il consueto spettacolo di tifo sugli spalti. Biglietti in prevendita da lunedì e, dopo la Curva Nord, è già andata sold out anche la Sud. In vista del confronto di domenica pomeriggio tra Catania e Atalanta U23, con fischio d’inizio alle 14:30, negli altri settori dello stadio “Angelo Massimino” è attualmente bassa la disponibilità di tagliandi per quanto concerne la Tribuna A inferiore e superiore, media in Tribuna Elite, ultimi posti in Tribuna B (fonte TicketOne). Aggiornamento delle ore 20:30 di giovedì 18 Dicembre.

