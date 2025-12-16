martedì, 16 Dicembre 2025
CATANIA-ATALANTA U23: Curva Nord esaurita

Biglietti in prevendita da lunedì pomeriggio e già non sono più disponibili in Curva Nord (capienza oltre 6mila posti). In vista del confronto di domenica tra Catania e Atalanta U23, con fischio d’inizio alle 14:30, negli altri settori dello stadio “Angelo Massimino” si registra una bassa disponibilità di biglietti in Tribuna A inferiore, Tribuna B e Curva Sud, media in Tribuna Elite e Tribuna A superiore (fonte TicketOne). L’acquisto dei settori ordinari non è consentito ai residenti nella provincia di Bergamo. Settore ospiti momentaneamente chiuso in attesa delle decisioni delle Autorità competenti. Aggiornamento delle ore 14:11 di martedì 16 dicembre.

