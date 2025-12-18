CATANIA-ATALANTA U23: dove seguire la partita in tv e streaming

Domenica 21 Dicembre il Catania affronterà l’Atalanta U23 in occasione della diciannovesima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 14:30 presso lo stadio “Angelo Massimino”. In vista del match non è prevista in tv la copertura gratuita e in chiaro dell’incontro. I possessori di abbonamento potranno assistere alla partita Catania-Atalanta U23 su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253), in live streaming su Sky Go e NOW, oltre che sulla piattaforma OneFootball (estero). Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) trasmetterà in differita la gara integrale lunedì 22 Dicembre alle 22:15.

