domenica, 21 Dicembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA-ATALANTA U23: ecco le formazioni ufficiali
Catania NewsFocusLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

CATANIA-ATALANTA U23: ecco le formazioni ufficiali

Redazione
By Redazione
0
307
foto Catania FC

Le formazioni ufficiali di Catania e Atalanta U23, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la 19/a giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano punta ancora sulla coppia Quaini-Di Tacchio in mediana proponendo Donnarumma sulla corsia di sinistra e avanzando Lunetta. Si rivede Pieraccini dal 1′ nella posizione di braccetto destro con Allegretto al posto dello squalificato Di Gennaro. Squadre schierate a specchio, i nerazzurri si affidono alla coppia di trequartisti Cortinovis-Vavassori alle spalle dell’unica punta Cissé.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini (VC), Di Tacchio (C), Donnarumma; Jimenez, Lunetta; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Doni, Martic, Raimo, Corbari, Forti, Quiroz, D’Ausilio, Stoppa, Caturano, Rolfini.
ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara (VC); Guerini, Comi, Berto; Steffanoni, Levak, Panada (C), Ghislandi; Cortinovis, Vavassori; Cissé.
A disp. di Bocchetti: Sassi, Torriani, Idele, Obric, Plaia, Simonetto, Bergonzi, Riccio, Manzoni, Cassa, Bonanomi, Fiogbe.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
EX ROSSAZZURRI – Barrientos: “Catania nel cuore, sarebbe emozionante tornare con la mia famiglia”
Articolo successivo
LIVE (s.t.): Catania 1-0 Atalanta U23, tabellino e statistiche partita
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

LIVE (s.t.): Catania 1-0 Atalanta U23, tabellino e statistiche partita

Redazione - 0
48' Diluvia al "Massimino", campo pesantissimo CATANIA FOOTBALL CLUB vs ATALANTA BERGAMASCA CALCIO UNDER 23Stadio "Angelo Massimino" - Catania MARCATORI: 32' Jimenez rig. CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini,...

EX ROSSAZZURRI – Barrientos: “Catania nel cuore, sarebbe emozionante tornare con la mia famiglia”

MERCATO: De Rose, riecco l’ipotesi Cosenza

CATANIA-ATALANTA U23: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

RADIOMERCATO: i nomi accostati finora al Catania nella sessione di gennaio

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency