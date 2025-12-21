CATANIA-ATALANTA U23: ecco le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Catania e Atalanta U23, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la 19/a giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano punta ancora sulla coppia Quaini-Di Tacchio in mediana proponendo Donnarumma sulla corsia di sinistra e avanzando Lunetta. Si rivede Pieraccini dal 1′ nella posizione di braccetto destro con Allegretto al posto dello squalificato Di Gennaro. Squadre schierate a specchio, i nerazzurri si affidono alla coppia di trequartisti Cortinovis-Vavassori alle spalle dell’unica punta Cissé.
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto, Celli; Casasola, Quaini (VC), Di Tacchio (C), Donnarumma; Jimenez, Lunetta; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Doni, Martic, Raimo, Corbari, Forti, Quiroz, D’Ausilio, Stoppa, Caturano, Rolfini.
ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara (VC); Guerini, Comi, Berto; Steffanoni, Levak, Panada (C), Ghislandi; Cortinovis, Vavassori; Cissé.
A disp. di Bocchetti: Sassi, Torriani, Idele, Obric, Plaia, Simonetto, Bergonzi, Riccio, Manzoni, Cassa, Bonanomi, Fiogbe.
