CATANIA-ATALANTA U23: report titoli d’accesso al “Massimino”

Quota 19.360. Questo il report dei titoli d’accesso diffuso dalla società etnea allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita Catania-Atalanta U23, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, pari a 12.080. Biglietti venduti, 7.280. Numeri superiori di 2.022 unità rispetto alla precedente gara casalinga giocata dal Catania contro il Crotone il 5 Dicembre. Visibilmente, comunque, tanti spazi di vuoto sugli spalti a seguito del maltempo. Settore Ospiti chiuso su disposizione delle autorità competenti, trasferta vietata ai residenti nella provincia di Bergamo.

