sabato, 20 Dicembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA-ATALANTA U23: previsioni meteo al "Massimino"
Catania NewsLega ProPrimo Piano

CATANIA-ATALANTA U23: previsioni meteo al “Massimino”

Redazione
By Redazione
0
348

Catania che scenderà in campo domenica pomeriggio per la disputa del match contro l’Atalanta Under 23, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per l’ultima giornata d’andata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania potrebbe venire fuori una giornata prevalentemente piovosa. Entrando nel dettaglio, qualche rovescio di pioggia al mattino e al pomeriggio, fenomeni a carattere di pioggia debole alla sera. Il rischio è che piova anche durante lo svolgimento della partita. Nel corso della stessa si prevedono venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 14-15 gradi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
SERIE C – Di Carlo (all. Gubbio): “Bruzzaniti giocatore pronto per il salto di qualità”
Articolo successivo
VERSO CATANIA-ATALANTA U23: Bocchetti, oggi tecnico nerazzurro, avversario degli etnei 15 anni dopo
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency