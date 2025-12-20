CATANIA-ATALANTA U23: previsioni meteo al “Massimino”

Catania che scenderà in campo domenica pomeriggio per la disputa del match contro l’Atalanta Under 23, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 14:30 e valevole per l’ultima giornata d’andata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania potrebbe venire fuori una giornata prevalentemente piovosa. Entrando nel dettaglio, qualche rovescio di pioggia al mattino e al pomeriggio, fenomeni a carattere di pioggia debole alla sera. Il rischio è che piova anche durante lo svolgimento della partita. Nel corso della stessa si prevedono venti di moderata intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 14-15 gradi.

