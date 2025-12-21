CATANIA-ATALANTA U23: sondaggio chiuso, la formazione rossazzurra scelta dalla maggioranza dei votanti

In occasione del match dello stadio “Angelo Massimino” contro l’Atalanta U23, mister Domenico Toscano farebbe bene a schierare il seguente undici rossazzurro secondo la maggioranza dei votanti al nostro consueto sondaggio pre partita: Dini a difesa dei pali; Pieraccini, Allegretto, Di Gennaro, Celli a completamento del reparto arretrato; Casasola, Quaini, Di Tacchio e Donnarumma a centrocampo con Jimenez e Lunetta alle spalle di Forte. Rispetto alla precedente gara col Potenza, tifosi del Catania favorevoli all’utilizzo dal 1′ Pieraccini e Donnarumma con Lunetta trequartista.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***