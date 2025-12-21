CATANIA 2-0 ATALANTA U23: tabellino e statistiche partita

CATANIA FOOTBALL CLUB vs ATALANTA BERGAMASCA CALCIO UNDER 23
Stadio “Angelo Massimino” – Catania
MARCATORI: 32′ Jimenez rig., 71′ Jimenez
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Pieraccini, Allegretto (85′ Raimo), Celli; Casasola, Quaini (VC) (77′ Corbari), Di Tacchio (C), Donnarumma; Jimenez, Lunetta (63′ Rolfini); Forte (63′ Caturano).
A disp. di Toscano: Bethers, Coco, Doni, Martic, Forti, Quiroz, D’Ausilio, Stoppa.
ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara (VC); Guerini (74′ Obric), Comi, Berto; Steffanoni, Levak, Panada (C), Ghislandi (56′ Simonetto); Cortinovis (55′ Cassa), Vavassori (85′ Riccio); Cissé (74′ Fiogbe).
A disp. di Bocchetti: Sassi, Torriani, Idele, Plaia, Bergonzi, Manzoni, Bonanomi.
ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo (Torre Annunziata)
PRIMO ASSISTENTE: Stefania Genoveffa Signorelli (Paola)
SECONDO ASSISTENTE: Davide Gigliotti (Lamezia Terme)
QUARTO UFFICIALE: Alfredo Iannello (Messina)
OPERATORE FVS: Giuseppe Minutoli (Messina)
AMMONITI: Bocchetti, Lunetta, Quaini, Comi, Pieraccini
ESPULSI:
NOTE: 5′ di recupero s.t.; 2′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 3 – 7
CROSS: 14 – 15
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 2 – 2
TIRI IN PORTA: 7 – 3
TIRI DENTRO L’AREA: 6 – 3
TIRI DA FUORI AREA: 3 – 4
TIRI FUORI: 2 – 4
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE:
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 4 – 3
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 3 – 2
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 0 – 1
PALI/TRAVERSE: 2 – 0
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 1 – 2
RIMESSE DAL FONDO: 8 – 6
RIMESSE LATERALI: 18 – 12
FUORIGIOCO: 0 – 1
FALLI COMMESSI: 9 – 12
POSSESSO PALLA: 46% – 54%
