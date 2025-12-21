domenica, 21 Dicembre 2025
CATANIA-ATALANTA U23 (Video): gli highlights della sfida

foto Catania FC

Catania in campo contro l’Atalanta U23 allo stadio “Angelo Massimino” per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Al triplice fischio dell’arbitro i rossazzurri hanno festeggiato la conquista dei tre punti. Battuta la formazione ospite per 2-0. Un gol per tempo: marcatore Kaleb Jimenez. L’italo-spagnolo ha prima trasformato un calcio di rigore battuto egregiamente, poi insaccato la palla del raddoppio che ha messo in sicurezza il risultato.

Partita non facile, vinta contro un avversario organizzato e di qualità. Occasioni per andare a segno da entrambe le parti, alla fine l’ha spuntata la squadra di mister Toscano, cinica e letale. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube.

VIDEO: Catania 2-0 Atalanta U23, gli highlights

