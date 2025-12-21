domenica, 21 Dicembre 2025
CATANIA-ATALANTA U23: vota il migliore rossazzurro in campo

foto Catania FC

Reduce dal pareggio esterno riportato sul campo del Potenza – dopo i precedenti successi con Latina, Picerno e Crotone – il Catania ha affrontato l’Atalanta U23 allo stadio “Angelo Massimino” per la 19/a giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 2-0 favorevole alla squadra allenata da Mimmo Toscano.

Chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza nei confronti del calciatore ritenuto il migliore in campo tra le fila del Catania presso l’impianto sportivo etneo. Vota il rossazzurro che più ti ha impressionato nel corso dell’incontro attraverso il consueto sondaggio post gara di TuttoCalcioCatania.com. Clicca in basso su “Vote” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

