ACCADDE OGGI: 15 Dicembre 2007, Mascara-show con Marino che torna per la prima volta a Catania da avversario

15 dicembre 2007. Il Catania festeggia la vittoria contro l’Udinese allenata dal grande ex di turno Pasquale Marino, in occasione del primo anticipo della sedicesima giornata di Serie A. Il pubblico catanese non ha dimenticato le ultime importanti stagioni dedicando un lungo affettuoso applauso a mister Marino, tornato allo stadio “Angelo Massimino” per la prima volta da avversario.
Serata fredda, successo rossazzurro per 2-0 ottenuto grazie alle reti di un Giuseppe Mascara particolarmente ispirato. Nel primo tempo lo stesso Mascara sfrutta magnificamente un cross teso di Vargas beffando di sinistro Handanovic sul primo palo, al 42’ capitalizza nel migliore dei modi un assist al bacio di Izco. Deludente la formazione di Marino che con le polveri bagnate fatica più del dovuto contro un Catania più determinato nella ricerca di un risultato che gli consente di salire a quota 21 punti in classifica.
VIDEO: gli highlights della sfida
TABELLINO PARTITA
CATANIA (4-3-3): Polito; Sardo, Terlizzi, Stovini, Vargas; Baiocco, Edusei, Izco (47′ st Millesi); Martinez (28′ st Biagianti), Mascara, Colucci. In panchina: Bizzarri, Sottil, Sabato, Silvestri, Tedesco. Allenatore: Baldini.
UDINESE (3-4-3): Handanovic; Zapata, Felipe, Lukovic; Mesto, Inler, D’Agostino, Dossena (37′ st Paolucci); Floro Flores (26′ st Asamoah), Di Natale, Quagliarella. In panchina: Chimenti, Coda, Eremenko, Pinzi, Siqueira. Allenatore: Marino.
ARBITRO: Romeo di Verona
RETI: 8′ pt, 42′ st Mascara
***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***