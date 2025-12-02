martedì, 2 Dicembre 2025
ACCADDE OGGI: 2 dicembre 1956, Catania corsaro in trasferta trascinato da Perin

Spazio amarcord rossoazzurro. Dopo che scadette il mandato della triarchia composta da Michele Giuffrida, Marco Orlando e Agatino Pesce, rimase quest’ultimo alla presidenza con in panchina Ernesto Matteo Poggi, detto “Gipo”, che vantava una lunga carriera di calciatore vissuta a Genova e si apprestò a vivere la sua prima esperienza al Sud.

In questa sede ricordiamo il successo esterno dell’annata 1956/57 per 0-1 nel campionato di Serie B. Momento favorevole al Catania che colse la terza vittoria consecutiva dopo avere steso Bari e Sambenedettese. Era, precisamente, il 2 dicembre 1956. Ko il Brescia, sconfitto dal Catania grazie ad un gol messo a segno al 32’ da Sergio Perin, centrocampista friulano che la società dell’Elefante aveva prelevato l’anno precedente dal Pavia. Vittoria importante per la squadra etnea, ottenuta contro una diretta rivale per la promozione in A. Fu un successo sofferto al cospetto di un avversario agguerrito, che però dovette fare i conti con un Catania fortemente motivato. A fine stagione i rossazzurri si collocarono al quarto posto.

