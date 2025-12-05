venerdì, 5 Dicembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA-CROTONE: ecco le formazioni ufficiali
Catania NewsFocusLega ProPrimo PianoProssimo Avversario

CATANIA-CROTONE: ecco le formazioni ufficiali

Redazione
By Redazione
0
476
foto Catania FC

Le formazioni ufficiali di Catania e Crotone, avversari allo stadio “Angelo Massimino” per la 17/a giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano punta sulla coppia Corbari-Quaini in mediana con Lunetta laterale sinistro di centrocampo, Jimenez e D’Ausilio alle spalle dell’unica punta Forte. Tra le fila del Crotone, Longo non rinuncia a Zunno, Gomez, Maggio e Murano nel reparto offensivo. Berra, non al meglio, in panchina.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro (C), Celli; Casasola, Corbari, Quaini (VC), Lunetta; Jimenez, D’Ausilio; Forte.
A disp. di Toscano: Bethers, Doni, Forti, Raimo, Quiroz, Stoppa, Caturano, Rolfini.
CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Leo, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Negro, Gallo; Zunno, Gomez (C), Maggio; Murano (VC).
A disp. di Longo: Sala, Paciotti, Stronati, Ricci, Sandri, Piovanello, Marazzotti, Berra, Calvano, Perlingieri, Cocetta, Vrenna, Bruno.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
CICERELLI: operazione eseguita dal Dottor Forconi, figura di alto livello
Articolo successivo
LIVE (s.t.): Catania 2-0 Crotone, tabellino e statistiche partita
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency