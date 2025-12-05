CATANIA-CROTONE: ecco le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Catania e Crotone, avversari allo stadio “Angelo Massimino” per la 17/a giornata del girone C di Serie C. Mister Domenico Toscano punta sulla coppia Corbari-Quaini in mediana con Lunetta laterale sinistro di centrocampo, Jimenez e D’Ausilio alle spalle dell’unica punta Forte. Tra le fila del Crotone, Longo non rinuncia a Zunno, Gomez, Maggio e Murano nel reparto offensivo. Berra, non al meglio, in panchina.

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro (C), Celli; Casasola, Corbari, Quaini (VC), Lunetta; Jimenez, D’Ausilio; Forte.

A disp. di Toscano: Bethers, Doni, Forti, Raimo, Quiroz, Stoppa, Caturano, Rolfini.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Leo, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Negro, Gallo; Zunno, Gomez (C), Maggio; Murano (VC).

A disp. di Longo: Sala, Paciotti, Stronati, Ricci, Sandri, Piovanello, Marazzotti, Berra, Calvano, Perlingieri, Cocetta, Vrenna, Bruno.

