CATANIA-CROTONE: biglietti, esaurita anche la Curva Sud

Come è ormai consuetudine, sarà spettacolo di tifo sugli spalti. Biglietti in prevendita da lunedì pomeriggio e, dopo la Curva Nord, è andata sold out anche la Sud. In vista del confronto di venerdì sera tra Catania e Crotone, con fischio d’inizio alle 20:30, negli altri settori dello stadio “Angelo Massimino” è attualmente bassa la disponibilità di tagliandi per quanto concerne la Tribuna A inferiore, media in Tribuna Elite, Tribuna A superiore e Tribuna B, alta nel Settore Ospiti (fonte TicketOne). Aggiornamento delle ore 11:44 di giovedì 4 Dicembre.

