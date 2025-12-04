giovedì, 4 Dicembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA-CROTONE: biglietti, esaurita anche la Curva Sud
Catania NewsLega ProPrimo Piano

CATANIA-CROTONE: biglietti, esaurita anche la Curva Sud

Redazione
By Redazione
0
156
foto Catania FC

Come è ormai consuetudine, sarà spettacolo di tifo sugli spalti. Biglietti in prevendita da lunedì pomeriggio e, dopo la Curva Nord, è andata sold out anche la Sud. In vista del confronto di venerdì sera tra Catania e Crotone, con fischio d’inizio alle 20:30, negli altri settori dello stadio “Angelo Massimino” è attualmente bassa la disponibilità di tagliandi per quanto concerne la Tribuna A inferiore, media in Tribuna Elite, Tribuna A superiore e Tribuna B, alta nel Settore Ospiti (fonte TicketOne). Aggiornamento delle ore 11:44 di giovedì 4 Dicembre.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
RASSEGNA STAMPA – La Sicilia | Fiorello, la maglia del Catania e le battute con un collaboratore di Palermo: “Siamo cugini, alla lontana ma cugini…”
Articolo successivo
VERSO CATANIA-CROTONE: Toscano conferma, Raimo ci sarà e Donnarumma out
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency