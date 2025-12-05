CATANIA-CROTONE: il dato ufficiale degli spettatori presenti al “Massimino”

Poco più di 17mila presenze, 17.338 per l’esattezza. Questo il dato ufficiale diffuso dalla società etnea relativamente all’affluenza allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della partita Catania-Crotone, valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C girone C che include il numero di abbonati, pari a 12.080. Biglietti venduti, 5.258 i biglietti venduti. Numeri superiori di 1.052 unità rispetto alla precedente gara casalinga giocata dal Catania contro il Latina il 23 novembre. Presenti nel Settore Ospiti 59 tifosi.
