CATANIA-CROTONE: minuto di raccoglimento in memoria di Nicola Pietrangeli

Su indicazione del Presidente del CONI e del Presidente Federale, la FIGC ha disposto di osservare un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni in programma dalla giornata odierna e per l’intero prossimo fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa di Nicola Pietrangeli, icona del mondo del tennis scomparso a Roma all’età di 92 anni. Sarà così, pertanto, anche in occasione della partita Catania-Crotone, valevole per la 17/a giornata del girone C di Serie C ed in programma venerdì allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 20:30.

Il mito del tennis italiano, dopo aver superato nel 1996 un tumore benigno al colon si era trovato ad affrontare nuovi problemi fisici legati all’età, aggravati da un incidente domestico che gli aveva causato la frattura di un femore. L’intervento chirurgico e i successivi ricoveri per i controlli avevano inaugurato un periodo già complesso, reso ancor più pesante dall’improvvisa morte del figlio Giorgio, scomparso a 59 anni per un tumore al cervello.

