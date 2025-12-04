giovedì, 4 Dicembre 2025
HomeCatania NewsCATANIA-CROTONE: previsioni meteo al "Massimino"
Catania NewsLega ProPrimo Piano

CATANIA-CROTONE: previsioni meteo al “Massimino”

Redazione
By Redazione
0
2
foto Catania FC

Catania che scenderà in campo venerdì sera per la disputa del match contro il Crotone, in programma allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 20:30 e valevole per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C. Sulla base delle previsioni meteo, a Catania dovrebbe presentarsi un cielo parzialmente nuvoloso. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso o velato al mattino, qualche nube sparsa al pomeriggio e alla sera. Previsti durante lo svolgimento della partita venti di debole intensità con una temperatura effettivamente percepita di circa 12-13 gradi.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***

Articolo precedente
LONGO (all. Crotone): “Il Catania sta meritando il primo posto. Dovremo rasentare la perfezione, puntando sulla nostra identità di squadra”
Redazione
Redazionehttps://www.tuttocalciocatania.com

ARTICOLI COLLEGATI

CATEGORIE POPOLARI


Tutto Calcio Catania è il magazine online che si occupa della tua squadra del cuore: il Calcio Catania. Costantemente aggiornato con curiosità, statistiche e anteprime.
Rimani sempre aggiornato con tutte le ultime notizie del Calcio Catania. Seguici!

Tutto Calcio Catania
Quotidiano telematico di informazione sportiva, registrato al Tribunale di Catania il 18/12/2014 al
n. 22/2014

Editore: Livio Giannotta
Direttore Responsabile: Livio Giannotta

Contattaci: [email protected]

ULTIME NOTIZIE

Seguici sui social

© Copyright 2016 - Tutto Calcio Catania - All Rights Reserved.
Credits: Ikigai Agency