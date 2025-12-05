LIVE (s.t.): Catania 2-0 Crotone, tabellino e statistiche partita

76′ Cambio Catania: Rolfini sostituisce D’Ausilio, rossazzurri con il 3-5-2 adesso
CATANIA FOOTBALL CLUB vs FOOTBALL CLUB CROTONE
Stadio “Angelo Massimino” – Catania
MARCATORI: 14′ Corbari, 51′ Lunetta
CATANIA (3-4-2-1): Dini; Allegretto, Di Gennaro (C), Celli; Casasola, Corbari, Quaini (VC), Lunetta; Jimenez, D’Ausilio (76′ Rolfini); Forte (69′ Caturano).
A disp. di Toscano: Bethers, Doni, Forti, Raimo, Quiroz, Stoppa.
CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Leo (75′ Perlingieri), Cargnelutti, Di Pasquale (69′ Cocetta), Guerra; Negro, Gallo (45′ Sandri); Zunno (64′ Piovanello), Gomez (C), Maggio; Murano (VC) (64′ Ricci).
A disp. di Longo: Sala, Paciotti, Stronati, Marazzotti, Berra, Calvano, Vrenna, Bruno.
ARBITRO: Roberto Lovison (Padova)
PRIMO ASSISTENTE: Vincenzo Andreano (Foggia)
SECONDO ASSISTENTE: Luca Bernasso (Milano)
QUARTO UFFICIALE: Fabrizio Ramondino (Palermo)
OPERATORE FVS: Mario Chichi (Palermo)
AMMONITI: Maggio, Corbari, Gallo, Rolfini
ESPULSI:
NOTE: 1′ di recupero p.t.
CALCI D’ANGOLO: 6 – 5
CROSS: 13 – 7
CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 3 – 0
TIRI IN PORTA: 4 – 1
TIRI DENTRO L’AREA: 6 – 1
TIRI DA FUORI AREA: 2 – 1
TIRI FUORI: 4 – 1
TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE:
OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 2 – 2
TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 1
TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 1 – 1
PALI/TRAVERSE:
PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 2 – 1
RIMESSE DAL FONDO: 2 – 4
RIMESSE LATERALI: 8 – 6
FUORIGIOCO: 1 – 1
FALLI COMMESSI: 6 – 5
POSSESSO PALLA: 48% – 52%
