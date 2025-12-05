CATANIA-CROTONE: valore mercato squadre a confronto

Questa sera Catania e Crotone scenderanno in campo per la diciassettesima giornata del girone C di Serie C allo stadio “Angelo Massimino”. Confrontando il valore di mercato delle due squadre, notiamo come l’organico del Catania sarebbe pari a 7.39 milioni di euro (fonte Transfermarkt) contro una valutazione di 5.60 milioni di euro dei calabresi.
Escludendo i calciatori indisponibili, Tiago Casasola (600mila €), Michele D’Ausilio (450mila €), Matteo Di Gennaro (350mila €), Kaleb Jimenez (350mila €) e Matteo Stoppa (350mila €), sono tra i giocatori con il valore più importante in casa Catania, all’interno di una rosa che registra un’età media di 28.1 anni, la più alta del gruppo C.
Per quanto riguarda il parco giocatori del Crotone, anche in questo caso senza tenere conto dei giocatori non disponibili, Kevin Bruno (600mila €), Filippo Berra (500mila €), Matteo Maggio (400mila €), Mario Perlingieri (400mila €) e Guido Gomez (350mila €) figurano fra gli interpreti economicamente più preziosi all’interno di un organico avente un’età media di 27.1 anni, seconda più alta del girone C.
